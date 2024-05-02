Американский танк Abrams, выставленный на Поклонной горе на экспозиции трофейной техники, сразу бросается в глаза внушительной дырой, которую оставил российский кумулятивный снаряд.

Военнослужащий ВС РФ с позывным Сирия рассказал, что танк удалось остановить на Авдеевском направлении. Он отметил, что танк был обездвижен и полностью выгорел.

Сирия выразил благодарность бойцам, которым удалось уничтожить танк, а также военнослужащим, эвакуировавшим его. Противник старался этого не допустить в силу политической подоплеки. Ведь американский танк в центре Москвы в майские праздники - это совсем не то, что хотели бы увидеть на Западе.

Кроме этого, была отмечена серьезная броня танка, а также то, что у Российской армии имеются все необходимые средства для того, чтобы успешно поразить эту машину.

Также в ВС РФ отметили, что конструкция американской боевой машины пехоты Bradley плохо подходит для зоны спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.