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Танк Abrams продемонстрировал дыру от снаряда на выставке в Москве

Военнослужащий с позывным Сирия выразил благодарность тем, кто эвакуировал уничтоженный танк - враг не хотел, чтобы он был выставлен в центре Москвы.
2024-05-02 13:07:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Американский танк Abrams, выставленный на Поклонной горе на экспозиции трофейной техники, сразу бросается в глаза внушительной дырой, которую оставил российский кумулятивный снаряд. 

Военнослужащий ВС РФ с позывным Сирия рассказал, что танк удалось остановить на Авдеевском направлении. Он отметил, что танк был обездвижен и полностью выгорел. 

Сирия выразил благодарность бойцам, которым удалось уничтожить танк, а также военнослужащим, эвакуировавшим его. Противник старался этого не допустить в силу политической подоплеки. Ведь американский танк в центре Москвы в майские праздники - это совсем не то, что хотели бы увидеть на Западе. 

Кроме этого, была отмечена серьезная броня танка, а также то, что у Российской армии имеются все необходимые средства для того, чтобы успешно поразить эту машину. 

Также в ВС РФ отметили, что конструкция американской боевой машины пехоты Bradley плохо подходит для зоны спецоперации

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бронетехника #Abrams #Поклонная гора #трофеи #наш эксклюзив
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