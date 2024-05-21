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В ЦДРА прошел творческий вечер, посвященный маршалу Олегу Лосику

В рамках литературно-музыкального вечера состоялся показ документального фильма «Маршалы Победы. Олег Лосик» телеканала «Звезда».
Игнат Далакян 2024-05-21 21:09:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Центральном Доме Российской Армии прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный выдающемуся военачальнику Олегу Лосику. Он начал военную карьеру в 1935, командовал подразделениями танковых войск, успешно бился с фашистами. За освобождение Минска удостоен Звезды Героя. А в 1975-ом стал маршалом бронетанковых войск.

О своем прославленном деде рассказала его внучка, ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик. Она поделилась малоизвестными фактами из его жизни, фотографиями из семейного альбома.

«Очень правильно были расставлены все акценты. Люди явно были в теме, в биографии, как говорится, в материале. Конечно, таких вечеров памяти должно быть как можно больше. Потому что через такие вечера, через такую призму мы изучаем историю и биографию наших героев в достаточно легкой, порой игровой форме», - рассказала Ирина Лосик.

Также состоялся показ документального фильма телеканала «Звезда» «Маршалы Победы. Олег Лосик». Мероприятие прошло в рамках цикла памятных вечеров, где о полководцах, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне, рассказывают их потомки.

В зрительном зале присутствовали юнармейцы, воспитанники довузовских учреждений Минобороны и дети военнослужащих. Завершился вечер концертом с участием музыкальных коллективов Москвы.

Ранее в ЦДРА передали медаль «Золотая Звезда» родным Героя РФ Магомедали Магомеджанова. Заместитель командующего 18-й общевойсковой армией получил тяжелые ранения в бою с ВСУ 13 февраля 2024 года и скончался от ран на следующий день.

#в стране и мире #Маршал #олег лосик #цдра #литературно-музыкальный вечер
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