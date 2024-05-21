Американский бизнесмен Илон Маск с иронией задумался, какую роль играют Соединенные Штаты в якобы «защиты демократии» на Украине после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.

«Но я думал, мы были там, чтобы "защищать демократию"?», - приводит РИА Новости слова Маска из соцсети Х.

Такой комментарий миллиардер оставил на пост об истечении срока полномочий Зеленского, который отменил выборы президента Украины из-за военного положения в стране. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Он заявлял, что выборы сейчас «не ко времени».

Ранее в США обеспокоились падением рейтинга украинских лидеров. Об этом говорилось в пресс-службе внешней разведки России. В СВР рассказали, что американцы рекомендуют Зеленскому нагонять атмосферу страха среди украинского населения.