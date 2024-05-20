Падение рейтингов украинских лидеров вызывает серьезные опасения в странах Запада. Об этом говорится в пресс-релизе Службы внешней разведки России (СВР).
По данным ведомства со ссылкой на проводимые американцами и европейцами закрытые социологические опросы, уровень поддержки украинского главы государства Владимира Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. Отмечается также, что в рядах ВСУ популярность украинского лидера не превышает 20%.
«Украинский президент чувствует уязвимость своих позиций. В преддверии истечения срока полномочий 20 мая 2024 года он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных"», - говорится в сообщении.
В СВР России также добавили, что на Украине с одобрения Вашингтона проводится кампания по запугиванию местного населения «неизбежными массовыми репрессиями» в случае поражения Украины, а также сильно искажаются цели СВО.
«Как показывает вся история человечества, попытки удержания власти с опорой на вранье и запугивание никогда не были успешными», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что ряд западных политиков допустили возможность крупномасштабного военного конфликта для удержания собственной гегемонии.
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