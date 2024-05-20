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СВР России: США обеспокоены падением рейтинга украинских лидеров

Американцы рекомендуют Зеленскому нагонять атмосферу страха среди населения Украины.
Глеб Владовский 2024-05-20 10:38:02
© Фото: IMAGO, ChrisEmilJanssen, Globallookpress

Падение рейтингов украинских лидеров вызывает серьезные опасения в странах Запада. Об этом говорится в пресс-релизе Службы внешней разведки России (СВР).

По данным ведомства со ссылкой на проводимые американцами и европейцами закры­тые социологические опросы, уровень поддержки украинского главы государства Владимира Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. Отмечается также, что в рядах ВСУ популярность украинского лидера не превышает 20%.

«Украинский президент чувствует уязвимость своих пози­ций. В преддверии истечения срока полномочий 20 мая 2024 года он отчаянно пытается избавиться от "неблагонадежных"», - говорится в сообщении.

В СВР России также добавили, что на Украине с одобрения Вашингтона проводится кампания по запугиванию местного населения «неизбежными массовыми репрессиями» в случае пораже­ния Украины, а также сильно искажаются цели СВО.

«Как показывает вся история человечества, попытки удер­жания власти с опорой на вранье и запугивание никогда не бы­ли успешными», -  подчеркнули в ведомстве.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что ряд западных политиков допустили возможность крупномасштабного военного конфликта для удержания собственной гегемонии.

#в стране и мире #Украина #сша #Зеленский #Сергей Нарышкин #свр россии
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