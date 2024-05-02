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В Киеве заменили вывеску на бывшей станции метро «Дружбы народов»

Ранее стало известно, что украинский Минкульт разрешил демонтировать Арку Дружбы народов в столице из-за «мифа о братских народах».
Анна Назайкина 2024-05-02 11:05:45
© Фото: KyivCityOfficial, Telegram © Видео: KyivCityOfficial, Telegram

В Киеве заменили вывеску на переименованной станции метро «Зверинецкая». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации. Ранее станция носила название «Дружбы народов».

Старые буквы сняли с путевых стен, на данный момент установлены два из четырех комплектов новой вывески. Работы велись минувшей ночью.

Как уточнили власти, вес одной буквы составляет от пяти до шести килограммов. Всего для станции было сделано 52 символа. Все работы идут только ночью - в это время суток не ходят поезда и отсутствует напряжение на контактном рельсе.

Зверинец - историческая местность в Печерском районе города. Такое название она получила из-за того, что в период Древнерусского государства здесь располагались густые леса, в которых водилось много дичи. Это было излюбленное место охоты князей. В администрации города отметили, что дизайнер, разработавший шрифт для вывески, учел исторический контекст при создании макета букв.

Ранее стало известно, что украинский Минкульт дал разрешение на демонтаж Арки Дружбы народов в столице страны. В ведомстве заявили, что воплощенный в монументе «миф о воссоединении двух братских народов» не соотносится с историческими реалиями.

#в стране и мире #метро #станция #Украина #Киев #Дружба народов
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