До двух выросло число погибших на рейсе в Сингапур из-за турбулентности

Число жертв после попадания самолета Singapore Airlines в зону турбулентности выросло до двух, сообщает издание Khaosod. На данный момент известно о 30 пострадавших, в том числе 10 человек получили серьезные травмы.

Самолет рейса Лондон - Сингапур совершил вынужденную посадку в аэропорту Бангкока в 15.45 по местному времени. Авиакомпания Singapore Airlines подтвердила, что на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Ранее сообщалось об одном погибшем пассажире. Авиакомпания Singapore Airlines выразила соболезнования семье погибшего. Представители компании сообщили, что проводят работу с местными властями Таиланда для предоставления медицинской помощи пострадавшим. По заявлению Singapore Airlines, в Бангкок была направлена команда для оказания дополнительной помощи.