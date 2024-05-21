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До двух выросло число погибших на рейсе в Сингапур из-за турбулентности

В результате происшествия пострадали 30 человек, 10 из них получили серьезные повреждения.
Услада Дубинина 2024-05-21 17:36:13
© Фото: ТРК «Звезда»

Число жертв после попадания самолета Singapore Airlines в зону турбулентности выросло до двух, сообщает издание Khaosod. На данный момент известно о 30 пострадавших, в том числе 10 человек получили серьезные травмы.

Самолет рейса Лондон - Сингапур совершил вынужденную посадку в аэропорту Бангкока в 15.45 по местному времени. Авиакомпания Singapore Airlines подтвердила, что на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. 

Ранее сообщалось об одном погибшем пассажире. Авиакомпания Singapore Airlines выразила соболезнования семье погибшего. Представители компании сообщили, что проводят работу с местными властями Таиланда для предоставления медицинской помощи пострадавшим. По заявлению Singapore Airlines, в Бангкок была направлена команда для оказания дополнительной помощи. 

#в стране и мире #Самолет #авиакомпания #турбулентность #Бангког
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