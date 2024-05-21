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Пассажир рейса Лондон - Сингапур погиб из-за сильной турбулентности

На борту находились 211 человек и 18 членов экипажа.
Глеб Владовский 2024-05-21 14:14:40
© Фото: X, FL360aero

Один человек погиб на борту самолета, выполнявшего рейс Лондон - Сингапур, из-за сильнейшей турбулентности. Об этом сообщили в авиакомпании Singapore Airlines.

Сообщается, что еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

«Мы можем подтвердить, что на борту самолета Boeing 777-300ER есть раненые и один погибший. Всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа», - цитирует заявление компании агентство Sky News.

В Singapore Airlines добавили, что в связи с происшествием самолет был вынужден приземлиться в Бангкоке. 

#пострадавшие #Авиарейс #турбулентность
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