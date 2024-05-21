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Шри-Ланка намерена стать членом БРИКС

Шри-Ланка будет просить поддержки у Индии при достижении членства в БРИКС.
Услада Дубинина 2024-05-21 15:56:11
© Фото: Lahiru Harshana, ZUMAPRESS, Globallookpress

Глава МИД Шри-Ланки Али Сабри заявил о намерении государства вступить в БРИКС, об этом сообщает «360». Сабри рассказал о планах провести консультации с Индией и обрести ее поддержку на пути вступления в БРИКС.

«Мы намерены стремиться к вступлению в БРИКС. Комитет правительства изучит вопрос присоединения к организации, в которой уже состоит Индия», - информирует «360» со ссылкой на агентство ANI.

Со слов Али Сабри, он получил приглашение на участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС в России.

Ранее делегации Шри-Ланки обсуждали вопрос вступления в БРИКС+ на Международной конференции по безопасности в Санкт-Петербурге. Посол страны в РФ Джанита Лиянаге заявила, что присоединение к межправительственной организации дало бы возможность обеспечить транспортную и продовольственную безопасность.

#в стране и мире #Индия #мид #брикс #Шри-Ланка
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