Шри-Ланка намерена стать членом БРИКС

Глава МИД Шри-Ланки Али Сабри заявил о намерении государства вступить в БРИКС, об этом сообщает «360». Сабри рассказал о планах провести консультации с Индией и обрести ее поддержку на пути вступления в БРИКС.

«Мы намерены стремиться к вступлению в БРИКС. Комитет правительства изучит вопрос присоединения к организации, в которой уже состоит Индия», - информирует «360» со ссылкой на агентство ANI.

Со слов Али Сабри, он получил приглашение на участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС в России.

Ранее делегации Шри-Ланки обсуждали вопрос вступления в БРИКС+ на Международной конференции по безопасности в Санкт-Петербурге. Посол страны в РФ Джанита Лиянаге заявила, что присоединение к межправительственной организации дало бы возможность обеспечить транспортную и продовольственную безопасность.