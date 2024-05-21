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Испания отозвала посла в Аргентине в связи с высказыванием Милея

Мадрид требует извинений от президента Аргентины.
Услада Дубинина 2024-05-21 14:50:02
© Фото: Mario Poliak, Keystone Press Agency, Globallookpress

Испания отозвала посла в Аргентине после высказываний президента страны Хавьера Милея, об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он уточнил, что Испания требует извинений после высказывания о коррупции в сторону Бегоньи Гомес, супруги премьер-министра европейской страны Педро Санчеса.

«Мы отзываем нашего посла из Буэнос-Айреса, посол будет на постоянной основе находиться в Мадриде, Аргентина останется без посла», - сообщил Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции.

По мнению главы МИД, поведение Хавьера Милея во время визита в Испанию было неприемлемым. Альбарес сказал, что «на это гостеприимство и проявление доброй воли он ответил прямыми нападками на нашу демократию, наши институты и Испанию».

Ранее глава испанского Минтранса Оскар Пуэнте высказался об употреблении неких веществ Хавьером Милеем. Власти Аргентины назвали слова Пуэнте «клеветническими и оскорбительными».

#в стране и мире #испания #Аргентина #Мадрид #посол
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