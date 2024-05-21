Байден заявил, что не считает геноцидом события в секторе Газа

Происходящие в секторе Газа события, авианалеты и массовые убийства не являются, по мнению президента США Джо Байдена, геноцидом палестинского народа.

Он заявил, что Вашингтон полностью поддерживает Тель-Авив и отвергает, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа можно назвать геноцидом палестинцев. Об официальной позиции Белого дома Байден объявил во время торжественного приема по случаю памяти еврейского наследия США.

«Позвольте мне внести ясность. Вопреки обвинениям в адрес Израиля, выдвинутым МУС, происходящее в секторе Газа не является геноцидом. Мы отвергаем это. Мы поддерживаем Израиль», - подчеркнул американский президент.

К тому же, добавил Байден, Соединенные Штаты помогают Израилю найти Яхью Синвара - лидера радикального палестинского движения ХАМАС в Газе, и «остальных мясников ХАМАС». США желают, чтобы ХАМАС «было разгромлено», и прилагают к этому усилия вместе с Израилем.

По мнению независимого эксперта в области ближневосточных конфликтов Кирилла Семенова, палестино-израильский конфликт будет продолжаться до выборов президента в Соединенных Штатах. Он предположил, что если победит Дональд Трамп, то у израильского премьера Биньямина Нетаньяху появятся новые возможности. Своим мнением он поделился в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».