Эксперт Семенов: Нетаньяху будет затягивать конфликт до выборов в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет затягивать конфликт в секторе Газа до прихода на пост президента США Дональда Трампа, заявил независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов Кирилл Семенов в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

«Возможно, при Трампе для него откроется некое окно возможностей, куда он может проскочить», - сказал специалист.

Нетаньяху ожидает улучшения ситуации в американо-израильских отношениях при президентстве Трампа, так как израильский лидер обладает большей популярностью среди республиканцев.

Он подчеркнул, что в Израиле точно не могут спрогнозировать будущее американской помощи и развитие связей между Тель-Авивом и Вашингтоном, а также не до конца уверены в Трампе.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден пригрозил Израилю лишить его поставок американского вооружения, если Армия обороны Израиля начнет операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

Тем не менее Израиль продолжает получать от Вашингтона средства противовоздушной обороны и вооружения оборонительного характера.