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Иран ввел санкции против министра обороны Великобритании

Гранта Шэппса обвинили в поддержке действий Израиля против Палестины.
Сергей Лебедев 2024-05-02 11:43:18
© Фото: Jerzy Dabrowski ZUMAPRESS.com Globallookpress

Министерство иностранных дел Ирана ввело санкции против британского министра обороны Гранта Шэппса за поддержку действий Израиля против Палестины. Об этом сообщает RT со ссылкой на МИД республики.

«Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран наложило санкции на ряд британских учреждений и физических лиц», - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, под ограничения попали три британские компании, королевская авиабаза Акротири на Кипре и представители руководства вооруженных сил страны.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует объявить о санкциях против батальона ЦАХАЛ «Нецах Йехуда» за нарушение прав человека на Западном берегу реки Иордан. Это может стать первым случаем, когда американская сторона введет ограничения против военной части Израиля.

#санкции #Израиль #Иран #Великобритания #сектор Газа #палестина #ограничения
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