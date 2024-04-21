Axios: США планируют наложить санкции на батальон ЦАХАЛ

В ближайшие дни американский государственный секретарь Энтони Блинкен планирует объявить о санкциях против батальона ЦАХАЛ «Нецах Йехуда» за нарушение прав человека, сообщает Axios. Отмечается, что это может стать первым случаем, когда США введут ограничения в отношении израильской военной части.

«Решение Блинкена относительно «Нецах Йехуда» основано на инцидентах, случившихся до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Они произошли на Западном берегу реки Иордан», - отмечает источник, знакомый с ситуацией.

В конце позапрошлого года Госдеп США начал расследование в отношении «Нецах Йехуда», когда стало известно о причастности солдат батальона к нескольким случаям насилия в отношении палестинского гражданского населения.

Ранее Палата представителей США единогласно проголосовала за принятие законопроекта о выделении дополнительной помощи Израилю. В поддержку инициативы проголосовали 366 депутатов, против - 58. Следующим этапом станет принятие решения Сенатом.

Законопроект предполагает финансирование помощи Тель-Авиву на сумму 26,38 миллиарда долларов и обуславливается эскалацией палестино-израильского конфликта.