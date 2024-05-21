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Враг потерял до 425 боевиков в зоне действий группировки «Запад»

Подразделениям группировки войск «Запад» удалось занять более выгодные рубежи за последние сутки ведения боевых действий.
2024-05-21 13:06:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Неприятель потерял за сутки до 425 боевиков в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщает Минобороны России. 

Кроме этого, потери врага пополнили танк, два бронетранспортера, шесть автомобилей, 122-миллиметровая Д-30 и 122-миллиметровая САУ 2С1 «Гвоздика». 

Еще сообщается, что подразделениям группировки войск «Запад» удалось уничтожить две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

Помимо этого, российское оборонное ведомство заявило, что подразделения группировки заняли более выгодные рубежи. Они нанесли огневое поражение формированиям 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. Это произошло в районах Новосадового и Ивановки в ДНР, а также Невского в ЛНР. 

Также сообщается, что подразделения группировки отразили за сутки шесть вражеских контратак. Это произошло в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). 

Ранее «Звезда» опубликовала кадры из Волчанска, где ведет бои группировка войск «Север». 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #СВО #группировка запад #Потери врага
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