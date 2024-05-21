Неприятель потерял за сутки до 425 боевиков в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме этого, потери врага пополнили танк, два бронетранспортера, шесть автомобилей, 122-миллиметровая Д-30 и 122-миллиметровая САУ 2С1 «Гвоздика».

Еще сообщается, что подразделениям группировки войск «Запад» удалось уничтожить две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

Помимо этого, российское оборонное ведомство заявило, что подразделения группировки заняли более выгодные рубежи. Они нанесли огневое поражение формированиям 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. Это произошло в районах Новосадового и Ивановки в ДНР, а также Невского в ЛНР.

Также сообщается, что подразделения группировки отразили за сутки шесть вражеских контратак. Это произошло в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР).

Ранее «Звезда» опубликовала кадры из Волчанска, где ведет бои группировка войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.