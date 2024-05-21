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Опубликованы кадры из Волчанска, где ведет бои группировка «Север»

Важными форпостами для ВСУ на границе с Белгородом стали поселок Липцы и город Волчанск.
Владислав Кустов 2024-05-21 11:14:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Группировка войск «Север» успешно отразила две контратаки ВСУ под Волчанском и Старицей. В Харьковской области наши военнослужащие создают буферную зону, чтобы защитить от обстрелов Белгород. Всего за сутки им удалось ликвидировать до 380 украинских боевиков, уничтожить три самоходки «Гвоздика» и станцию РЭБ «Буковель». Подразделения радиоэлектронной борьбы ведут непрерывное противостояние. Вся территория от передовой, где наступают штурмовики, до позиций нашей артиллерии превратилась в поле битвы беспилотников.

До села Плетеневка от границы Белгородской и Харьковской областей чуть более трех километров. Столько же от населенного пункта до Волчанска. Это середина пути, который за неделю уже прошли бойцы группировки «Север» в ходе операции по созданию буферной зоны в «приграничье».

Пока передвигаться по дорогам там можно только очень быстро и с невидимым полем радиоэлектронных помех.

Важными форпостами для ВСУ на границе с Белгородом стали поселок Липцы и город Волчанск. Через него проходит одно из главных направлений ударов операции по созданию буферной зоны. В Волчанске, как говорят бойцы, они уже прошли в центр города.

Плетеневка, хоть и осталась за спинами бойцов наступающей пехоты, пока не является тылом. Все ее пространство стало полем битвы дронов и подразделений радиоэлектронной борьбы. Детектор БПЛА там сигналит практически без пауз.

Российской артиллерии практически не пришлось работать по поселку. ВСУ в спешке его покинули, но, впустив пехоту в село, начали засыпать его снарядами. На улицах стоят сгоревшие автомобили.

Время, когда спускается тьма, бойцы называют «часом сказки». Дроны, прозванные «Баба-яга», летают низко, и днем их легко сбить из автомата. А ночью они прекрасно видят с помощью тепловизора. Против них не всегда эффективен РЭБ, только стрелковое оружие.

При этом группировка «Север» продолжает теснить ВСУ.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#бпла #РЭБ #наш эксклюзив #Волчанск #группировка "север"
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