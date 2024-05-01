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Послы стран НАТО без очереди могут посетить выставку трофейной техники

На Поклонной горе в Москве представлены 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.
Ирина Егорова 2024-05-01 18:31:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У послов стран НАТО есть уникальная возможность - без очереди посетить выставку трофейной техники и оружия на Поклонной горе в Москве.

«Сотрудникам посольств США, Великобритании , Германии, Франции и Польши доступ для осмотра трофейной техники стран НАТО предоставляется вне очереди», - написано на информационном баннере.

Посмотреть на сгоревшие М1 Abrams и немецкий Leopard 2А6 можно будет в течение месяца - выставка будет работать весь май. Коллекция включает в себя 30 образцов машин производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. В частности, американская БМП Bradley, бронеавтомобиль Husky производства Британии, буксируемая гаубица M777, французский колесный танк AMX-10RC. В шатрах зрители могут ознакомятся с образцами стрелкового и инженерного вооружения стран НАТО, а также беспилотниками, средствами связи и снаряжением украинских боевиков.

#Москва #техника #Выставка #НАТО #Поклонная гора #Послы
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