Новый глава Минэнерго Цивелев намерен работать с нынешней командой

Новый глава Министерства энергетики России Сергей Цивелев планирует работать с нынешним составом министерства. Об этом сообщает Интерфакс, приводя слова Цивилева журналистам.

Сергей Цивелев занимал пост губернатора Кемеровской области с 2018 по май 2024 года. Он заявил, что не планирует брать людей из команды Кузбасса.

«Если я начну выдергивать людей, то что у нас будет происходить? Ни в коем случае делать этого нельзя», - добавил министр.

Цивелев дополнил, что указом отменил все советы и общественные организации при Минэнерго и подписал указ о создании единого научно-технического совета под его руководством.

Министр сообщил, что совет будет такой же, как он возглавлял на Кузбассе. Он будет разрабатывать новые направления для Министерства энергетики РФ.

Ранее Владимир Путин поставил перед обновленным кабмином амбициозные задачи.