МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новый глава Минэнерго Цивелев намерен работать с нынешней командой

Министр сообщил, что будет работать с той командой, которая есть на данный момент.
Мария Зайцева 2024-05-21 11:52:07
© Фото: Kremlin Pool, Globallookpress

Новый глава Министерства энергетики России Сергей Цивелев планирует работать с нынешним составом министерства. Об этом сообщает Интерфакс, приводя слова Цивилева журналистам.

Сергей Цивелев занимал пост губернатора Кемеровской области с 2018 по май 2024 года. Он заявил, что не планирует брать людей из команды Кузбасса.

«Если я начну выдергивать людей, то что у нас будет происходить? Ни в коем случае делать этого нельзя», - добавил министр.

Цивелев дополнил, что указом отменил все советы и общественные организации при Минэнерго и подписал указ о создании единого научно-технического совета под его руководством.

Министр сообщил, что совет будет такой же, как он возглавлял на Кузбассе. Он будет разрабатывать новые направления для Министерства энергетики РФ.

Ранее Владимир Путин поставил перед обновленным кабмином амбициозные задачи.

#в стране и мире #Минэнерго #кузбасс #министр энергетики #Сергей Цивилев
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 