Путин поставил перед обновленным кабмином амбициозные задачи

На минувшей неделе был сформирован новый кабинет министров. Это традиционная процедура, когда после вступления в должность президента российский парламент утверждает новых министров и руководителей силового блока.

В составе обновленного кабмина - шесть новых министров, из которых четверо - из регионов. В Москву вызваны - губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он возглавит Министерство промышленности и торговли. Глава Курской области Роман Старовойт, который стал министром транспорта. Руководитель Кемеровской области Сергей Цивилев займется энергетикой, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назначен министром спорта. Кроме того, помощником Владимира Путина назначен губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Прежде всего, хочу от всей души поздравить всех вас с назначением. Это и очень серьезная ответственность. Нам предстоит оправдать доверие главы государства и, конечно, граждан России, работая четко и эффективно. Как подчеркивал президент, в текущих непростых условиях нужно действовать в едином строю и организовать всю работу без всяких пауз», - сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с новым составом кабмина.

Изменения коснулись и Министерства обороны. Сергей Шойгу, возглавлявший ведомство 12 лет, теперь становится секретарем Совета Безопасности страны. На этом посту он сменил Николая Патрушева. Новым министром обороны утвержден Андрей Белоусов, ранее первый вице-премьер, помощник президента по экономике. Еще раньше - он успешно возглавлял Минэкономразвития. Что касается военной составляющей - за нее по-прежнему будет отвечать Генштаб ВС РФ во главе с Валерием Герасимовым.

В целом все перемещения и назначения нацелены только на одно - важно вписать экономику силового блока в экономику всей страны, чтобы все ее направления действовали слаженно, без ущерба для социальной сферы, работали как единый механизм на одну цель - нашу скорейшую победу.

«Мы, увеличивая расходы на оборону и безопасность, все-таки исходим из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами, должны быть достигнуты и должны быть достигаемы наши цели национального развития по всем направлениям, включая социальное», - подчеркнул Владимир Путин.

Новые назначения в правительство профессионалов, считающих своим долгом защищать и преумножать богатство страны и ее людей - это очередной шаг вперед в развитии России. Цели определены.

Подробнее о новых лицах в правительстве России и задачах, которые им предстоит решать в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».