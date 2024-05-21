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Пленный заявил, что броневик MaxxPro не подходит для условий СВО

Бронеавтомобиль производства США, как отметил пленный Константин Якубцов, был создан для боевых действий в пустыне, а на Украине много больших болот и рельефная местность.
2024-05-21 10:53:11
© Фото: Roman Naumov, Business Online, Globallookpress © Видео: Минобороны России

Пленный украинец Константин Якубцов, участвовавший в боевых действиях в качестве наводчика-оператора бронеавтомобиля MaxxPro американского производства, рассказал о минусах этой машины. 

«Наша машина - MaxxPro - она не подходит для нашего региона, потому что тут большие болота и рельефная местность. А она предназначена для пустыни. Она очень высокая, и ее видно. За три километра ее можно снять», - отметил Якубцов. 

Минобороны России, которое предоставило видеозапись разговора с пленным, уточнило, что Константин Якубцов числился в составе 1-й роты 1-го мотострелкового батальона 41-й отдельной мехбригады ВСУ. Он сдался в плен в районе населенного пункта Часов Яр.

Еще из слов пленного следует, что ВСУ испытывают проблемы с ротацией подразделений и отведением их на отдых. Так, Якубцов сообщил, что, когда его подразделение провело достаточно времени на позициях под Синьковкой, чтобы его отвели в тыл, этого не произошло. Вместо этого он поехал на территорию ДНР, под Часов Яр.

Ранее пленный украинец рассказал о скотском отношении командования ВСУ к солдатам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бронеавтомобили #спецоперация #пленные #часов яр #MaxxPro
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