СБ ООН не принял проект резолюции РФ о неразмещении оружия в космосе

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций отклонил проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе, который предложила Российская Федерация.

Как передает ТАСС, из 15 членов Совета безопасности ООН за принятие документа проголосовали семь государств, среди которых Россия и Китай. Еще семь стран выступили против, Швейцария воздержалась от голосования.

Резолюция считается принятой в случае, когда за документ проголосовали девять членов СБ ООН и ни одна из постоянных членов всемирной организации не наложила вето.

Предложенный Россией проект резолюции был нацелена на подтверждение странами обязательств не использовать космос для размещения любого оружия. Документ призывал к недопущению применения силы в космосе и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.