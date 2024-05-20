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СБ ООН не принял проект резолюции РФ о неразмещении оружия в космосе

Из 15 членов СБ ООН за резолюцию проголосовали семь государств. Для принятия необходимо было девять голосов.
Игнат Далакян 2024-05-20 22:52:58
© Фото: Loey Felipe UN Photo Globallookpress

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций отклонил проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе, который предложила Российская Федерация.

Как передает ТАСС, из 15 членов Совета безопасности ООН за принятие документа проголосовали семь государств, среди которых Россия и Китай. Еще семь стран выступили против, Швейцария воздержалась от голосования.

Резолюция считается принятой в случае, когда за документ проголосовали девять членов СБ ООН и ни одна из постоянных членов всемирной организации не наложила вето.

Предложенный Россией проект резолюции был нацелена на подтверждение странами обязательств не использовать космос для размещения любого оружия. Документ призывал к недопущению применения силы в космосе и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.

#в стране и мире #космос #ООН #голосование #СБ ООН #резолюция #отклонение
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