Политолог Муаззин назвал главные черты будущего главы Ирана

Будущим президентом Ирана станет человек с такими же жесткими политическими взглядами, как у Эбрахима Раиси, заявил «Звезде» иранский журналист и политолог Хаял Муаззин.

Эксперт подчеркнул, что дальнейшие действия лежат на правительстве страны, у него есть 50 дней, чтобы объявить президентские выборы.

«У Раиси были политические взгляды как у Корпуса стражей исламской революции. По конституции страны, президентские выборы будет объявлять вице-президент, лидера выберет народ», - подчеркнул журналист.

Он добавил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не будет принимать решения насчет выборов, у него нет такой обязанности, он духовный лидер.



Уточняется, что обязанности Раиси будет временно исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

Напомним, что президент республики Раиси погиб в результате крушения вертолета на северо-западе страны. Помимо него, среди погибших числятся пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.