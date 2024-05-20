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Политолог Муаззин назвал главные черты будущего главы Ирана

Новый лидер республики избирается не позднее чем через 50 дней с момента кончины президента страны.
Глеб Владовский 2024-05-20 09:19:53
© Фото: Iranian First Vice Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Будущим президентом Ирана станет человек с такими же жесткими политическими взглядами, как у Эбрахима Раиси, заявил «Звезде» иранский журналист и политолог Хаял Муаззин.

Эксперт подчеркнул, что дальнейшие действия лежат на правительстве страны, у него есть 50 дней, чтобы объявить президентские выборы.

«У Раиси были политические взгляды как у Корпуса стражей исламской революции. По конституции страны, президентские выборы будет объявлять вице-президент, лидера выберет народ», - подчеркнул журналист.

Он добавил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не будет принимать решения насчет выборов, у него нет такой обязанности, он духовный лидер.

Уточняется, что обязанности Раиси будет временно исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

Напомним, что президент республики Раиси погиб в результате крушения вертолета на северо-западе страны. Помимо него, среди погибших числятся пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати. 

#Иран #наш эксклюзив #глава государства #Эбрахим Раиси
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