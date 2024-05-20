Тегеранская фондовая биржа приостановила работу из-за гибели Раиси

Фондовая биржа Тегерана сообщила о приостановлении работы после известий о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, вертолет с которым потерпел крушение. Об этом заявил член совета директоров биржи Реза Эйвазлу.

Иранское агентство Tasnim сообщило со ссылкой на его слова, что биржа будет закрыта в ближайшие несколько дней.

Ранее 20 мая стало известно, что на борту вертолета во время крушения в Верзеганском районе Восточного Азербайджана находились не менее восьми человек, включая Эбрахима Раиси, все они числятся погибшими.