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Тегеранская фондовая биржа приостановила работу из-за гибели Раиси

Биржа будет закрыта в ближайшие несколько дней.
Мария Зайцева 2024-05-20 08:28:21
© Фото: Adrian C. Nitu, imageBROKER, Globallookpress

Фондовая биржа Тегерана сообщила о приостановлении работы после известий о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, вертолет с которым потерпел крушение. Об этом заявил член совета директоров биржи Реза Эйвазлу.

Иранское агентство Tasnim сообщило со ссылкой на его слова, что биржа будет закрыта в ближайшие несколько дней.

Ранее 20 мая стало известно, что на борту вертолета во время крушения в Верзеганском районе Восточного Азербайджана находились не менее восьми человек, включая Эбрахима Раиси, все они числятся погибшими.

#в стране и мире #вертолет #крушение #Тегеран #фондовая биржа #Эбрахим Раиси #президент ирана
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