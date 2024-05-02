В России началась двухдневная рабочая неделя

В России в четверг 2 мая начинается двухдневная рабочая неделя, с 28 апреля по 1 мая россияне отдыхали, благодаря выходным в честь Праздника весны и труда.

Рабочими на следующей неделе также будут не все дни, неделя опять будет сокращенной. Россияне официально отдыхают с 9 по 12 мая в связи с празднованием Дня Победы. Рабочий день в среду 8 мая будет сокращенным.

Напомним, что в этом году памятная акция Бессмертный полк в честь Дня Победы пройдет в онлайн-формате из соображений безопасности, она продлится до 12 мая. Разместить портреты героев ВОВ можно будет на общественном, личном, служебном и речном транспорте, а также на уличных медиаэкранах и учебных заведениях.

Работа в следующие майские дни после воскресенья 12 мая будет организована традиционно без праздничных выходных.