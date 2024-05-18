Бойцы ВДВ уничтожили из гаубиц Д-30 пехоту ВСУ в районе Вербового

Крымские десантники уничтожили из гаубиц Д-30 пехоту ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Группа пехоты ВСУ пыталась закрепиться на передовых позициях и укрыться в блиндажах к северо-западу от Вербового. Противника обнаружили с воздуха разведывательные подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии.

Координаты группы боевиков сразу же передали на пункт управления артиллерией. Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 с двух выстрелов уничтожили вражескую пехоту. Наши бойцы вели стрельбу с закрытых огневых позиций.

Наши бойцы потратили минимум времени от получения цели до первого выстрела. Потом разведывательная группа десантников скорректировала огонь. В итоге благодаря совместной боевой работе разведчиков и артиллеристов удалось уничтожить до отделения военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.