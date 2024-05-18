МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ВДВ уничтожили из гаубиц Д-30 пехоту ВСУ в районе Вербового

Группа противника пыталась закрепиться на передовых позициях и укрыться в блиндажах.
2024-05-18 05:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Крымские десантники уничтожили из гаубиц Д-30 пехоту ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Группа пехоты ВСУ пыталась закрепиться на передовых позициях и укрыться в блиндажах к северо-западу от Вербового. Противника обнаружили с воздуха разведывательные подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии.

Координаты группы боевиков сразу же передали на пункт управления артиллерией. Артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 с двух выстрелов уничтожили вражескую пехоту. Наши бойцы вели стрельбу с закрытых огневых позиций.

Наши бойцы потратили минимум времени от получения цели до первого выстрела. Потом разведывательная группа десантников скорректировала огонь. В итоге благодаря совместной боевой работе разведчиков и артиллеристов удалось уничтожить до отделения военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Крым #Минобороны России #феодосия #ВСУ #десантники #д-30 #гаубицы #запорожская область #Вербовое
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
2
Духовное оружие
3
Станкостроение. Фильм 2
4
Ремзаводы
5
Станкостроение. Фильм 1
6
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
7
Военные микротурбины
8
Новый русский Суперджет
9
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
10
КРЭТ. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 