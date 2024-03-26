ФСБ опубликовала документы о службе прославленного чекиста Артура Спрогиса

Рассекречены архивы о легендарном разведчике Артуре Спрогисе. Документы опубликовала ФСБ к 120-летию знаменитого чекиста. Среди них - официальные бумаги, паспорт и наградной пистолет «за беспощадную борьбу с контрреволюцией». Спрогис руководил партизанским движением в Латвии, а еще стал героем романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Среди его подопечных - Зоя Космодемьянская, а сам он с важными поручениями объездил полмира.

В годы войны Артур Спрогис был командиром одной из самых секретных частей Красной армии - в/ч 9903. Из ее состава вышли 11 героев Советского Союза. Остались, пожалуй, единственные кадры награждения разведчиков -диверсантов, которые под командой Спрогиса участвовали в сдерживании немцев под Москвой. Самой известной разведчицей подразделения стала Зоя Космодемьянская. Как позже вспоминал сам Спрогис, перед ним и его людьми стояли архисрочные задачи остановить немцев хотя бы на час.

О боевом пути командира части 9903 можно писать романы. В самом начале революции, совсем мальчишкой Спрогис прибился к латышских стрелкам. Ходил в разведку и даже успел отличиться.

«Причем один раз ему удалось взять в плен белогвардейца, взрослого мощного детину, у которого он обманным путем смог отобрать винтовку», - рассказал историк спецслужб Олег Матвеев.

В конце карьеры у Спрогиса на груди, помимо других значимых медалей, висели два ордена Ленина и 4 ордена Красного знамени. За каждой его наградой стоят целые истории. И начинались они в рядах органов госбезопасности.

Наградной браунинг Артуру Спрогису вручили в начале 30-х во время службы в ОГПУ БССР. Но свое первое оружие как сотрудник московской ЧК он получил в 15 лет. По крайней мере об этом свидетельствует удостоверение на право ношения и хранения револьвера системы Наган, выданное в 1919 году.

В ЧК Спрогис оказался благодаря Дзержинского. Железный Феликс лично распорядился зачислить юношу в 1-ю пулеметную школу.

В Стране полыхала гражданская война. И Спрогис проходил учебу на практике. Молодой чекист вполне мог стать прообразом одного из героев киноленты «Неуловимые мстители». В знаменитом фильме Данька Щусь, был внедрен в банду атамана-анархиста Бурнаша, а в реальной жизни кремлевский курсант боролся с настоящим анархистом на территории Украины.

«Потому что именно в молодом возрасте, подростком, еще фактически, 17-летним, он был внедрен в банду Махно, который, как известно, был то за красных, то сам за себя, то воевал против красных», - рассказал Олег Матвеев.

По сюжету и драматургии тех событий, подвиги и приключения Спрогиса ничем не уступают захватывающим историям из киноленты.



Молодой сотрудник особого отдела уже в 1923 году успевает отличиться в знаменитой операции контрразведки ГПУ - «Синдикат-2». Именно он отвечал за переправку главаря белогвардейского сопротивления Бориса Савинкова с территории Польши в Советский Союз. А в 30-м году чекист уже преподает в пограничной школе диверсантов в Минске. В последствии в годы Великой Отечественной именно выпускники Спрогиса из этой школы налаживали партизанское движении в Белоруссии.

Подробнее о подвигах разведчика Артура Спрогиса смотрите в материале Алексея Дегтярева.