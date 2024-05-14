СБ ООН 20 мая проголосует по проекту резолюции РФ об оружии в космосе

Голосование в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций по проекту резолюции России по предотвращению гонки вооружений в космосе состоится 20 мая. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Проект резолюции нацелен на подтверждение странами обязательств не использовать космос для размещения любого оружия. Документ призывает к недопущению применения силы в космосе и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.

Дмитрий Полянский уточнил, что в этот же день перед голосованием по проекту резолюции состоится заседание по поставкам на Украину западного оружия. Его проведения запросила Россия.

Ранее РФ заблокировала резолюцию США о ядерном оружии в космосе из-за отсутствия формулировки навсегда предотвратить размещение любого оружия в космосе.