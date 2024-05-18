Под Екатеринбургом стартовали соревнования по тактической стрельбе

На полигоне «Свердловский» стартовали всеармейские соревнования по тактической стрельбе на кубок министра обороны. Под Екатеринбургом элита специального назначения штурмует здания, борется с дронами и выбивает вражеские танки - первый этап именно для подразделения специального назначения.

За первое место борются военные, СОБР, ФСБ и команды других силовых ведомств. Упражнения самые разные - работа со штурмовым щитом, заход в окно по тросу, снайперская стрельба.

На втором этапе за победу будут сражаться уже штурмовые подразделения. Задания подготовлены с учётом опыта специальной военной операции. При этом в составе команд немало участников СВО, и многие приехали на состязания прямо с передовой.