ВСУ впервые ударили по мирным жителям в ДНР американской бомбой GLSDB

Сегодня украинские боевики при обстреле гражданской инфраструктуры в Донецкой Народной Республике впервые применили бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB производства США. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Противник применил американские бомбы во время атаки Червоногвардейского района Макеевки. В результате обстрела были повреждены три жилых домостроения.

Напомним, сегодня националисты также обстреляли жилые кварталы Донецка. Под ударом оказалась автобусная остановка «Школа №106» в Петровском районе города.

В результате атаки ВСУ погибли две женщины. Кроме того, пострадала девочка 2018 года рождения. Ей сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.