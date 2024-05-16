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ВСУ впервые ударили по мирным жителям в ДНР американской бомбой GLSDB

Украинские националисты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Макеевке.
Сергей Лебедев 2024-05-16 19:52:42
© Фото: Надежда Чичерова, РИА Новости

Сегодня украинские боевики при обстреле гражданской инфраструктуры в Донецкой Народной Республике впервые применили бомбу малого диаметра наземного базирования GLSDB производства США. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Противник применил американские бомбы во время атаки Червоногвардейского района Макеевки. В результате обстрела были повреждены три жилых домостроения.

Напомним, сегодня националисты также обстреляли жилые кварталы Донецка. Под ударом оказалась автобусная остановка «Школа №106» в Петровском районе города.

В результате атаки ВСУ погибли две женщины. Кроме того, пострадала девочка 2018 года рождения. Ей сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

#ДНР #сша #денис пушилин #бомба #атака #Обстрел #Макеевка #GLSDB
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