Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Индия решила принять участие в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью агентству PTI.

«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития», - цитирует РИА Новости Моди со ссылкой на агентство.

По его словам, Индия «поддержит голос Глобального Юга» на предстоящих саммитах для формирования глобального дискурса и продвижения концепции развития, которая ориентирована на человека, а также «процветающего и мирного мира во всем мире». Моди также рассказал, что уровень его участия на многосторонних встречах будет зависеть от сроков, логистики, а также параллельных обстоятельств.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предрекла ухудшение ситуации на Украине из-за «формулы Зеленского». Дипломат отметила, что основанные на этой «формуле» международные «посиделки» не станут выходом из тупика для киевского режима.