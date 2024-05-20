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Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что страна «поддержит голос Глобального Юга» на предстоящих саммитах.
Игнат Далакян 2024-05-20 18:02:47
© Фото: Sondeep Shankar, Keystone Press Agency, Globallookpress

Индия решила принять участие в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью агентству PTI.

«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития», - цитирует РИА Новости Моди со ссылкой на агентство.

По его словам, Индия «поддержит голос Глобального Юга» на предстоящих саммитах для формирования глобального дискурса и продвижения концепции развития, которая ориентирована на человека, а также «процветающего и мирного мира во всем мире». Моди также рассказал, что уровень его участия на многосторонних встречах будет зависеть от сроков, логистики, а также параллельных обстоятельств.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предрекла ухудшение ситуации на Украине из-за «формулы Зеленского». Дипломат отметила, что основанные на этой «формуле» международные «посиделки» не станут выходом из тупика для киевского режима.

#в стране и мире #Индия #Украина #Саммит #Швейцария #нарендра моди
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