На Украине предложили переделать советский памятник в символ ЛГБТ*

Директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович предложил переделать Арку Дружбы народов, которая сейчас переименована в Арку свободы украинского народа, в символ ЛГБТ*.

«Оставить арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу как символ ЛГБТ*. Или просто символ радуги над водой», - приводит его слова украинское издание «Страна».

Также Антон Дробович предложил разместить «какую-нибудь водяную горку» на месте монумента в Крещатом парке. По его мнению, необходимо изменить значение скульптуры, чтобы избежать демонтажа. Ранее Минкульт разрешил демонтировать памятник и вывел из реестра недвижимых памятников Арку Дружбы народов в Киеве.

* Движение признано экстремистским в Российской Федерации.