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На Украине предложили переделать советский памятник в символ ЛГБТ*

Директор института также рассмотрел вариант строительства водяной горки на месте памятника в Киеве.
Услада Дубинина 2024-05-20 17:45:36
© Фото: Yevhen Liubimovukrinform, Keystone Press Agency, Globallookpress

Директор Института национальной памяти Украины Антон Дробович предложил переделать Арку Дружбы народов, которая сейчас переименована в Арку свободы украинского народа, в символ ЛГБТ*. 

«Оставить арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу как символ ЛГБТ*. Или просто символ радуги над водой», - приводит его слова украинское издание «Страна».

Также Антон Дробович предложил разместить «какую-нибудь водяную горку» на месте монумента в Крещатом парке. По его мнению, необходимо изменить значение скульптуры, чтобы избежать демонтажа. Ранее Минкульт разрешил демонтировать памятник и вывел из реестра недвижимых памятников Арку Дружбы народов в Киеве.

* Движение признано экстремистским в Российской Федерации.

#в стране и мире #Памятник #Киев #институт национальной памяти #арка Дружбы народов
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