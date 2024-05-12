Сенатор Чижов назвал «посиделками» переговоры в Швейцарии по Украине

Первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов назвал «посиделками» предстоящие в переговоры по Украине в Швейцарии.

По его словам, мирная конференция, в которой не будет участвовать Россия - это фикция.

«Как известно, собирается некая посиделка, на которую, я так понимаю, больше половины потенциальных участников не хочет ехать, а если поедет – то без энтузиазма», - цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии пройдет мирная конференция по Украине. Однако Россия на ней присутствовать не будет, поскольку приглашение не было выслано.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Швейцарии лгут о желании пригласить Россию на конференцию. Он также подчеркнул, что Москва не намерена принимать участие на мероприятиях, где продвигается так называемая «формула Зеленского».