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Команда из Пансиона воспитанниц победила на фестивале «Старт в науку»

В течение трех дней воспитанники довузовских образовательных организаций представляли свои научные достижения.
2024-05-16 14:31:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Команда из Московского пансиона воспитанниц заняла первое место на международном фестивале инновационных научных идей «Старт в науку», который проходил в Омске. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Второе место досталось воспитанникам Тверского суворовского военного ордена Почета училища, третьими стали девушки из Санкт-Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

Торжественное закрытие состоялось в кадетском корпусе. В мероприятии участвовал начальник Управления военного образования Главного управления кадров Минобороны РФ Игорь Муравлянников.

Фестиваль проводится каждый год. В числе участников воспитанники военных вузов со всей России, а также из Белоруссии и Киргизии. Будущие военные инженеры представляют свои научные разработки для оборонно-промышленного комплекса.

Фестиваль проводится в двух номинациях: пять научных секций и выставка на площадке научно-технических достижений. В рамках выставки состоялся турнир беспилотных надводных плавательных аппаратов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#фестиваль #Пансион #«Старт в науку» #МО РФ #воспитанницы
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