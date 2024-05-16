Команда из Пансиона воспитанниц победила на фестивале «Старт в науку»

Команда из Московского пансиона воспитанниц заняла первое место на международном фестивале инновационных научных идей «Старт в науку», который проходил в Омске. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Второе место досталось воспитанникам Тверского суворовского военного ордена Почета училища, третьими стали девушки из Санкт-Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

Торжественное закрытие состоялось в кадетском корпусе. В мероприятии участвовал начальник Управления военного образования Главного управления кадров Минобороны РФ Игорь Муравлянников.

Фестиваль проводится каждый год. В числе участников воспитанники военных вузов со всей России, а также из Белоруссии и Киргизии. Будущие военные инженеры представляют свои научные разработки для оборонно-промышленного комплекса.

Фестиваль проводится в двух номинациях: пять научных секций и выставка на площадке научно-технических достижений. В рамках выставки состоялся турнир беспилотных надводных плавательных аппаратов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.