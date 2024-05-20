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Число раненных при атаке ВСУ на Юбилейное в ЛНР увеличилось до 12

В Минздраве ЛНР сообщили, что девять человек госпитализированы, еще трое находятся на амбулаторном лечении.
Игнат Далакян 2024-05-20 15:57:50
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками поселка Юбилейное в Луганской Народной Республике увеличилось до 12. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

«Девять пострадавших в результате сегодняшнего обстрела поселка Юбилейный находятся в больницах, еще трое - на амбулаторном лечении», - приводит ее слова Telegram-канал правительства региона.

По словам Пащенко, все пострадавшие получили осколочные ранения. Она отметила, что врачи оценивают состояние раненых как средней и легкой степени тяжести.

Напомним, сегодня украинские войска обстреляли поселок Юбилейное в Луганской Народной Республике. Под удар украинских боевиков попали жилые многоэтажные дома. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что удар был нанесен оружием западного производства.

#ВСУ #ЛНР #Обстрел #пострадавшие #поселок #Юбилейное
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