ВСУ обстреляли из западного оружия жилые дома под Луганском

Украинские боевики обстреляли жилые многоэтажки в поселке Юбилейный под Луганском. Об этом сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, удары нанесены оружием западного производства.
«Терпя поражение на фронте, украинские вооруженные формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры», - подчеркнул он.
Пасечник добавил, что на местах происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершения терактов на территории ЛНР. Так, 16 мая в направлении республики они запустили БПЛА самолетного типа, который успешно обезвредили сотрудники Росгвардии.
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