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ВСУ обстреляли из западного оружия жилые дома под Луганском

Информации о пострадавших пока нет.
Глеб Владовский 2024-05-20 11:02:24
© Фото: glava_lnr_info, Telegram

Украинские боевики обстреляли жилые многоэтажки в поселке Юбилейный под Луганском. Об этом сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, удары нанесены оружием западного производства.

«Терпя поражение на фронте, украинские вооруженные формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры», - подчеркнул он.

Пасечник добавил, что на местах происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершения терактов на территории ЛНР. Так, 16 мая в направлении республики они запустили БПЛА самолетного типа, который успешно обезвредили сотрудники Росгвардии.

#ЛНР #Леонид Пасечник #обстрел всу
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