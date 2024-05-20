ВСУ обстреляли из западного оружия жилые дома под Луганском

Украинские боевики обстреляли жилые многоэтажки в поселке Юбилейный под Луганском. Об этом сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, удары нанесены оружием западного производства.

«Терпя поражение на фронте, украинские вооруженные формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры», - подчеркнул он.

Пасечник добавил, что на местах происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершения терактов на территории ЛНР. Так, 16 мая в направлении республики они запустили БПЛА самолетного типа, который успешно обезвредили сотрудники Росгвардии.