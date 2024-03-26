Суд в Лондоне отложил рассмотрение решения об экстрадиции Ассанжа до 20 мая

Британский суд отложил решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до 20 мая. Ему вновь разрешили оспорить решение о его передаче США.

«У господина Ассанжа есть реальные шансы на успех по 3 из 9 оснований для апелляции», - говорится в решении суда.

Высокий суд Великобритании при этом дал американскому правительству три недели для предоставления гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться, а также что ему не грозит смертная казнь.

Ранее Министерство юстиции Соединенных Штатов рассматривало возможность смягчения обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такая сделка предполагает признание вины Ассанжем по смягченному обвинению в неподобающем обращении с секретной информацией.

На данный момент Джулиан Ассанж находится с 2019 года в британской тюрьме. Основатель WikiLeaks ожидает принятия решения об экстрадиции в Соединенные Штаты. Там ему грозит срок заключения на 175 лет.