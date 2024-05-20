Уральские врачи спасли жизнь новозеландцу с редким заболеванием сердца

Уральские кардиохирурги спасли жизнь гражданину Новой Зеландии, у которого обнаружили очень редкое заболевание. Последние два года иностранец жил и работал в Челябинске. Родственники настаивали на его возвращении домой, но пациент отказался от перелета и полностью доверился российским врачам, а сейчас благодарит их за спасение.

Пол Девенинг – 60-летний фермер из Новой Зеландии, который уже два года живет в Челябинске. Преподает английский на языковых курсах, путешествует по Уралу. В феврале 2024 года у него резко поднялась температура, бил озноб, душил кашель. Началось лечение от пневмонии, но результатов оно не давало. Пациенту становилось хуже.

«Заболевание текло торпидно, лихорадка сохранялась, поэтому продолжили поиск причины болезни, что за нетипичное течение пневмонии. И выявили, что причина совсем в другом, что причина в патологии клапана, что источник инфекции находится там», - рассказала врач-кардиолог ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Гюльнара Яновская.

Своевременно выявить инфекционное поражение сердца позволил опыт и квалификация челябинских медиков. Подобный случай является редкостью даже в их практике, признаются они. Далее было принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве.

«Мы были вынуждены выполнить большую операцию по протезированию двух клапанов механическими протезами, пластику третьего клапана и корональное шунтирование. Достаточно большой объем оперативного лечения», - поделился заведующий отделением ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Владислав Аминов.

Если бы с постановкой диагноза и лечением промедлили, то последствия для иностранного пациента были бы самыми тяжелыми. Почти со стопроцентной уверенностью можно было бы ожидать инсульт, отмечают кардиологи.

Всего только в прошлом году хирурги центра провели семь тысяч успешных, сложнейших по технике выполнения, с применением современного оборудования операций на сердце. Причем более 600 детям от нуля до 18 лет.

Пол Девенинг сказал, что чувствует себя прекрасно, спустя всего две недели после выписки проходит в день до пяти тысяч шагов. При этом, поступив в центр, он самостоятельно с трудом мог передвигаться даже по палате. Мужчина признался, что сначала его родные настороженно отнеслись к перспективе лечения в России.

«Сначала они мне говорили возвращаться домой, но я не мог лететь, я бы умер. Так что варианта с возвращением домой не было. На самом деле, они поддерживали меня. Я переписывался с ними в соцсетях каждый день», - рассказал Пол Девенинг.

Сейчас Пол много шутит и планирует вернуться к работе. На родину пока не собирается, говорит, его тоска по океану будет компенсирована поездкой на Байкал. Ее он планирует как только позволят врачи.