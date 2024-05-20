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Путин направил соболезнования в связи со смертью Раиси

Путин пожелал душевной стойкости после такой тяжелой утраты близким Раиси и всему народу Ирана.
Мария Зайцева 2024-05-20 10:49:07
© Фото: Gavriil Grigorov, KremlinPool, Globaallookpress

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования аятолле Сейеду Али Хаменеи, верховному руководителю Исламской Республики Иран. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.

Путин назвал Сейеда Эбрахима Раиси выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению Родине. Он заявил, что Раиси был настоящим другом России и внес неоценимый вклад в развитие отношений между странами, а также содействовал для их вывода на уровень стратегического партнерства.

Президент России заявил, что часто встречался с Раиси и сохранит о нем самую светлую память. Путин также попросил передать слова поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе и пожелал душевной стойкости всему народу Ирана.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило соболезнования Ирану в связи с гибелью Эбрахима Раиси.

#в стране и мире #Иран #Владимир Путин #соболезнования #президент россии #Эбрахим Раиси
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