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Путин сердечно поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в КНР

Российский лидер выразил уверенность в укреплении отношений между двумя государствами.
Глеб Владовский 2024-05-20 13:51:55
© Фото: KremlinPool, GlobalLookPress

Президент РФ Владимир Путин выразил сердечную благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за теплый прием в Китае. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что визит оставил у него «по-настоящему светлые, незабываемые впечатления».

«Убежден, что наши обстоятельные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином», - говорится в телеграмме.

Напомним, что Путин с 16 по 17 мая посетил Китай с первым зарубежным после инаугурации официальным визитом. Вместе с главой России прилетел почти весь обновленный состав федерального кабинета министров, четверть корпуса губернатором и руководители крупнейших бизнесов.

#Китай #Россия #в стране и мире #Путин #Си Цзиньпин #Телеграмма
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