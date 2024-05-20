Путин сердечно поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в КНР

Президент РФ Владимир Путин выразил сердечную благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за теплый прием в Китае. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что визит оставил у него «по-настоящему светлые, незабываемые впечатления».

«Убежден, что наши обстоятельные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином», - говорится в телеграмме.

Напомним, что Путин с 16 по 17 мая посетил Китай с первым зарубежным после инаугурации официальным визитом. Вместе с главой России прилетел почти весь обновленный состав федерального кабинета министров, четверть корпуса губернатором и руководители крупнейших бизнесов.