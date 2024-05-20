МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Летчик Заболотский назвал вероятные причины крушения вертолета Раиси

По словам собеседника «Звезды», погода и местность также могли помешать безопасному полету.
Глеб Владовский 2024-05-20 14:31:11
© Фото: Shadati, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Ошибка пилотирования может быть одной из причин крушения вертолета в Иране. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

По его словам, безопасному полету также могло помешать наличие плохой видимости над горным рельефом местности. А отсутствие ровной поверхности, как и незнание местности, это очень серьезно. Также накладывает свой отпечаток и влечет за собой угрозу.

«Это значит, что они просто не видели впереди препятствие. Фактически это недоработка в части безопасности самого полета», - поделился мнением эксперт.

Заболотский также отметил, что пилоты, перевозя первых лиц, находятся в стрессовой ситуации. То есть в случае, если сослаться на погодные условия, почему полет не может состояться, то это оставляет впечатление ненадежного пилота.

Напомним, что президент Ирана Эбрахим Раиси и еще семь человек погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан.

#Иран #наш эксклюзив #Крушение вертолета #Эбрахим Раиси
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 