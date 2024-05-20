Летчик Заболотский назвал вероятные причины крушения вертолета Раиси

Ошибка пилотирования может быть одной из причин крушения вертолета в Иране. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

По его словам, безопасному полету также могло помешать наличие плохой видимости над горным рельефом местности. А отсутствие ровной поверхности, как и незнание местности, это очень серьезно. Также накладывает свой отпечаток и влечет за собой угрозу.

«Это значит, что они просто не видели впереди препятствие. Фактически это недоработка в части безопасности самого полета», - поделился мнением эксперт.

Заболотский также отметил, что пилоты, перевозя первых лиц, находятся в стрессовой ситуации. То есть в случае, если сослаться на погодные условия, почему полет не может состояться, то это оставляет впечатление ненадежного пилота.

Напомним, что президент Ирана Эбрахим Раиси и еще семь человек погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан.