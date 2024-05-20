МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Белогоровку в ЛНР

Белогоровка была освобождена подразделениями «Южной» группировки войск.
2024-05-20 13:05:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике.

«Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», - говорится в сообщении.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится, что благодаря действиям «Южной» группировки нанесено поражение противнику в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в ДНР. Суточные потери украинской стороны в личном составе превысили 340 человек. Также противник лишился трех танков и трех автомобилей.

В оборонном ведомстве сообщили и о результатах контрбатарейной борьбы. По данным Минобороны, поражены две гаубицы Д-30, две британские гаубицы L-119, американское орудие М119, станция РЭБ «Буковель-AD». Кроме того, взлетели на воздух четыре склада с боеприпасами ВСУ.

В течение суток ВС РФ уничтожили немецкую радиолокационную станцию ЗРК IRIS-T и пусковую установку ЗРК С-125. Кроме того, поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. В сводке Минобороны говорится и об успехах сил ПВО. Удалось сбить 45 беспилотников ВСУ, корректируемую авиабомбу Hammer, четыре реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и «Ольха», а также противокорабельную ракету «Нептун».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #МО РФ #белогоровка #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 