В пожаре на Соколиной Горе в Москве пострадал спасатель МЧС

Команда пожарных эвакуировала пострадавшего при тушении огня на востоке Москвы коллегу.

Съемочная группа «Звезды» запечатлела момент, как пятеро сотрудников МЧС РФ на носилках в сопровождении сотрудника столичной Медицины катастроф пронесли человека, одетого в такую же форму. После чего его погрузили в автомобиль скорой помощи. Не уточняется, что произошло с сотрудником МЧС.

Напомним, вечером на востоке Москвы произошел пожар в районе Соколиная Гора. Уточнялось, что загорелось торгово-офисное здание в районной управе Восточного административного округа.

На втором этаже обнаружили очаг возгорания. Первоначально площадь пожара составила 800 квадратных метров, позднее увеличившись до 1200 квадратных метров. По перекрытиям огонь перекинулся на кровлю.