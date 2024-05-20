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В пожаре на Соколиной Горе в Москве пострадал спасатель МЧС

На востоке Москвы в районе Соколиная Гора произошел пожар, один спасатель пострадал, его эвакуировали сотрудники МЧС.
Дарина Криц 2024-05-20 01:25:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Команда пожарных эвакуировала пострадавшего при тушении огня на востоке Москвы коллегу.

Съемочная группа «Звезды» запечатлела момент, как пятеро сотрудников МЧС РФ на носилках в сопровождении сотрудника столичной Медицины катастроф пронесли человека, одетого в такую же форму. После чего его погрузили в автомобиль скорой помощи. Не уточняется, что произошло с сотрудником МЧС.

Напомним, вечером на востоке Москвы произошел пожар в районе Соколиная Гора. Уточнялось, что загорелось торгово-офисное здание в районной управе Восточного административного округа.

На втором этаже обнаружили очаг возгорания. Первоначально площадь пожара составила 800 квадратных метров, позднее увеличившись до 1200 квадратных метров. По перекрытиям огонь перекинулся на кровлю.

#Москва #пожар #МЧС РФ #спасатель #наш эксклюзив #пострадавший #соколиная гора
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