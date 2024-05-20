В Москве загорелось здание управы района Соколиная Гора

На востоке Москвы произошел пожар в районе Соколиная Гора. Спасатели сообщили, что загорелось торгово-офисное здание в районной управе Восточного административного округа.

Как сообщает «360», пламя охватило мебель и отделку здания. На втором этаже обнаружили очаг возгорания. Удалось эвакуировать пять человек.

Первоначально площадь пожара составила 800 квадратных метров, позднее она увеличилась до 1200 квадратных метров. Огонь по перекрытиям перекинулся на кровлю.

МЧС РФ указало, что увеличило группировку сил и средств, задействованную для ликвидации этого пожара. К тушению привлечены 107 специалистов и 33 единицы техники.