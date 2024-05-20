Таллин признал, что часть стран НАТО обучает бойцов ВСУ на Украине

Ряд стран-членов НАТО обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. Об этом сообщила в интервью изданию Financial Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Есть страны, которые начали обучать солдат на поле боя», - цитирует заявление политика телеканал «360».

Каллас подчеркнула, что если инструкторы пострадают в результате действий ВС РФ, то это не приведет к задействованию пятой статьи устава НАТО (акт нападения на члена альянса).

Она также добавила, что тема потенциальной отправки эстонских военных для обучения ВСУ потребует разрешения со стороны парламента страны.

Ранее советник президента Эстонии по вопросам безопасности Мадис Ролл допустил возможность отправки войск на Украину. По его словам, эстонские военнослужащие могли бы взять на себя «тыловые задачи», тем самым высвободив часть украинских сил для боевых действий.