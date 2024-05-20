Джабаров оценил влияние смерти Раиси на отношения России и Ирана

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Звезде», что Россия продолжит развивать отношения с Ираном.

Джабаров усомнился в возможности внутренних потрясений в Иране, которые бы повлияли на внешнюю политику страны и отношения с Россией. По его словам, Иран знает, что у него в России много друзей и что россияне с прискорбием узнали о гибели Раиси.

Сенатор добавил, что в случае влияния на крушение вертолета с Раиси внешнего воздействия нужно будет искать заинтересованных в этом. В таком случае отношения Ирана с этими странами могут обостриться.

По словам Джарабова, Иран практически вышел из изоляции, в которую его загоняли США на протяжении 10 лет. Он дополнил, что этому поспособствовали Россия, Китай, а затем к ним добавилась Индия, развивающая плодотворные отношения с Исламской Республикой.

Ранее Владимир Путин направил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси в результате крушения вертолета.