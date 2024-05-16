В ЛНР обезвредили дрон самолетного типа с иностранными боеприпасами

Украинский дрон с иностранными боеприпасами обезврежен в Луганской Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Росгвардии. Кроме того, бойцы показали видео с беспилотником.

Как уточняется, БПЛА самолетного типа «Щедрик» обнаружили недалеко от населенного пункта в ЛНР. Этот ударно-разведывательный дрон стоит на вооружении ВСУ.

Объект удалось обезвредить росгвардейцам вместе с сотрудниками военной контрразведки Федеральной службы безопасности. В подвесном механизме нашли две артиллерийские мины, противник подготовил их под сброс.

Саперы уничтожили боеприпасы накладным зарядом. Кроме того, специалисты передали компетентным органам средства сбора информации, которые были установлены на БПЛА.