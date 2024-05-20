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МИД РФ выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента

Лавров заявил, что роль президента Раиси и главы МИД Амирабдоллахиана в укреплении взаимовыгодных российско-иранских отношений была неоценима.
Мария Зайцева 2024-05-20 10:11:10
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран. Об этом опубликовано сообщение в официальном телеграм-канале ведомства.

В сообщении говорится, что погибшие при крушении вертолета запомнились как истинные патриоты Исламской Республики, твердо отстаивавшие интересы своего государства и отдавшие жизнь беззаветному служению Родине. Лавров дополнил, что роль президента Раиси и главы МИД Амирабдоллахиана в укреплении взаимовыгодных российско-иранских отношений была неоценима.

Соболезнования родным и близким погибших, всему иранскому народу и правительству выразило и посольство России в Тегеране. В нем сообщили, что в «знак солидарности с иранскими друзьями» флаг посольства России будет приспущен.

Соболезнования выразили также президент Сирии Башар Асад, МИД Белоруссии, премьер-министр Армении Пашинян, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Симоньян, глава комитета ГД по международным делам Слуцкий, Премьер Индии Моди, а также ЕС.

Ранее стало известно, что президент Ирана Ибрахим Раиси, а также еще семь человек, находившиеся на борту, погибли в результате крушения вертолета.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Тегеран #Иран #МИД РФ #соболезнования #Посольство России
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