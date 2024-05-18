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Генерал-майор Шаленый рассказал историю создания танковых «мангалов»

На защитные козырьки часто устанавливают маскировочную сеть, что существенно усложняет операторам ударных дронов поиск танка.
Ян Брацкий 2024-05-18 10:21:51
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Защитный козырек над башней танка, получивший в зоне спецоперации название «мангал», остается самым эффективным средством защиты бронемашин от FPV-дронов и других огневых средств. Изначально никто всерьез не воспринимал эту разработку, рассказал генерал-майор, заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Шаленый.

«Эту вещь мы предложили еще в 2021-ом году в Южном военном округе. Сначала все отнеслись к ней скептически и конструкторы и "диванные" специалисты. Разработана она была в ЮВО и до сих пор показывает свою эффективность», - сказал Шаленый.

Свидетельством эффективности защитных козырьков является то, что они встречаются не только на поле боя в зоне спецоперации, отметил генерал-майор. Сейчас такими «мангалами» защищены практически все танки в зоне арабо-израильского конфликта уточнил он.

#танк #юво #наш эксклюзив #Мангал #СВО #FPV-дрон
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