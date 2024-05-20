В университете США неизвестный открыл стрельбу и ранил двух человек

В американском университете в штате Миссури неизвестный открыл стрельбу перед церемонией вручения дипломов. В результате инцидента не менее двух человек получили ранения.

«Два человека получили ранения: один в ногу, другой в живот. Запрошены две машины скорой помощи», - цитирует источник Life.

Издание уточняет, что одного человека задержали. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стрельба произошла на американской вечеринке с участием тысячи человек. Несмотря на то, что трое погибли из-за произошедшего и еще 15 человек получили ранения, никого из участников не задержали из-за малого количества улик.