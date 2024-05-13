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В США произошла стрельба на вечеринке с участием тысячи человек

На данный момент никто из участников вечеринки, в том числе стрелявший, не задержан, так как нет достаточных улик.
Елизавета Кондрикова 2024-05-13 06:31:15
© Фото: Michael Ho Wai Lee Keystone Press Agency Globallookpress

В США трое человек погибли, еще 15 получили ранения в ходе стрельбы на уличной вечеринке, на которой присутствовали порядка тысячи человек. Об этом сообщили в управлении шерифа округа Болдуин.

«В общей сложности 18 человек пострадали в результате инцидента. К сожалению, трое из них скончались от полученных ранений», - цитирует РИА Новости заявление местной полиции.

Происшествие произошло в округе Стоктон, штат Алабама. В ходе празднований началась перепалка между гостями, один из них открыл огонь по толпе. По данным полиции, на данный момент нет достаточных улик для осуществления задержаний.  

По данным телеканала ABC News, полиция в перестрелке участие не принимала. По словам шерифа, в основном на первомайской вечеринке присутствовали «молодые люди».

#стрельба #сша #раненые #погибшие #штат алабама
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