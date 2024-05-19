Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне спецоперации

На Украине погиб первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник ВСУ Денис Василюк. Об этом сообщили его сослуживцы из 831-ой бригады тактической авиации в Facebook* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России).

Обстоятельства гибели Василюка не приводятся. Известно, что с первых дней спецоперации он был пилотом и участвовал в боевых действиях.

Ранее в ходе селекторного совещания в Минобороны были озвучены потери ВСУ в 2024 году. На начало марта эти цифры составили 111 тысяч военнослужащих. Ежесуточные потери киевского режима возросли до тысячи человек. За все время спецоперации противник потерял до полумиллиона человек.

Сам Владимир Зеленский ранее сообщил, что ВСУ за время боевых действий потеряли 31 тысячу солдат убитыми.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.